Ракета Falcon 9 вивела на орбіту телекомунікаційний супутник Intelsat IS-40e

Ракета Falcon 9 успішно вивела на задану орбіту важкий телекомунікаційний супутник Intelsat IS-40e, повідомила компанія-розробник носія SpaceX.

"Виведення супутника підтверджено", - ідеться в повідомленні.

Апарат компанії Intelsat надаватиме послуги Ка- і Ku-діапазонного супутникового зв'язку на території Північної та Центральної Америки.

Ракета була запущена о 00:30 за часом Східного узбережжя США (о 07:30 за київським часом) з 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. На орбіту супутник виведено приблизно через 33 хвилини після старту ракети.

Космічний апарат Intelsat IS-40e вагою близько семи тонн розроблено компанією Maxar Technologies. Термін його служби розрахований на 15 років. Наразі компанія Intelsat має орбітальне угруповання у складі 52 геостаціонарних супутників зв'язку.

На супутнику Intelsat IS-40e встановлено науковий інструмент Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution (TEMPO), що належить NASA, призначений для спостереження за забрудненням повітря над Північною Америкою.

У рамках запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовували вчетверте, за кілька хвилин після старту здійснив керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, розташовану в Атлантиці приблизно за 660 км від космодрому.