Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів Очаківську громаду Миколаївської області, поранено двоє людей

Російські війська обстріляли з артилерії та мінометів Очаківську громаду Миколаївської області, в результаті обстрілу поранені двоє людей, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Так, 7 квітня, о 04:54 та 5:00 ворог завдавав артилерійського та мінометного обстрілу по м. Очаків та акваторії Очаківської громади Миколаївського району.

"У результаті пошкоджено житлові будинки, магазини, цивільну інфраструктуру міста. Двоє людей отримали поранення, одна з них у важкому стані. Також унаслідок обстрілу сталося дві пожежі, які були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Наслідки пошкоджень додатково уточнюються", - написав він.

Кім також повідомив, що о 5:20 ворог завдавав артилерійських ударів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.