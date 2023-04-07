Українські захисники ліквідували 13 окупантів, ворожу техніку та спостережний пункт на півдні

Українські ракетно-артилерійські підрозділи в четвер ліквідували 13 окупантів, ворожу техніку і спостережний пункт на півдні, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У результаті влучної бойової роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів вороже військо ослаблене на 13 рашистів, 1 РСЗВ "Град", 1 самохідну гаубицю "Мста-С", 3 безпілотні розвідники типу "Мавік 3". Знищено спостережний пункт на одному з островів", - ідеться в повідомленні.

В ОК "Південь" зазначили також, що ворог продовжує застосовувати тактику терору цивільного населення, завдаючи авіаційних ударів керованими авіабомбами по прифронтових територіях.

"Також продовжує закидати вибухівку розвідувальними дронами просто в скупчення людей", - наголосили в командуванні.

Крім того, на окремих напрямках триває робота ворожої артилерії. Протягом дня завдано суттєвих руйнувань і пошкоджень десятку будівель, зруйновано дитячий садочок, 7 місцевих жителів поранено.

У ОК "Південь" додали, що в Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 9 кораблів, які маневрують біля південно-східного узбережжя Криму. Через потужний шторм усі ракетоносії заведені в пункти базування.