Події

18:08 06.04.2023

Мер Львова заявив, що парафії УПЦ (МП) у Львові припинили існування

1 хв читати
Мер Львова заявив, що парафії УПЦ (МП) у Львові припинили існування

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що парафії УПЦ (МП) у Львові припинили існування.

"Дякую усім, хто долучився, і дуже гідно, без провокацій, за ці два дні завершили історію московського патріархату в нашому місті", - написав Садовий у телеграм-каналі.

За його словами, незаконно збудовану УПЦ (МП) каплицю в Сихові 6 квітня вранці демонтували. Раніше міськрада виділила ділянку, на якій розмістили каплицю, під будівництво храму Православної церкви України (ПЦУ).

За словами мера, власниця приміщень на вулиці Антоновича, які орендували під храм представники УПЦ (МП), також розірвала договір оренди. "Ця парафія припинила богослужіння", - зазначив Садовий.

Садовий нагадав, що вчора, 5 квітня, громада Свято-Георгіївського кафедрального собору УПЦ (МП) ухвалила рішення перейти до ПЦУ.

Водночас представники Львівської єпархії УПЦ на сторінці у фейсбуці заявили, що відбулося рейдерське захоплення храму, і громада має намір судитися.

"Приміщення на вулиці Пекарській, передані УПЦ (МП) під час прем'єрства Азарова, офіційно перейшли в користування Першого муніципального медоб'єднання. А монастир ПЦУ, розташований на його території, продовжить своє служіння", - написав мер Львова.

Теги: #упц_мп #львів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 06.04.2023
Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП) пред'явлено нову підозру

Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП) пред'явлено нову підозру

11:19 06.04.2023
Петиція із закликом розірвати всі договори Києва з УПЦ (МП) набрала потрібну кількість голосів

Петиція із закликом розірвати всі договори Києва з УПЦ (МП) набрала потрібну кількість голосів

14:20 05.04.2023
Кафедральний собор святого Георгія у Львові перейшов до ПЦУ

Кафедральний собор святого Георгія у Львові перейшов до ПЦУ

11:05 05.04.2023
Відбувся перший допит митрополита УПЦ (МП) Павла як підозрюваного

Відбувся перший допит митрополита УПЦ (МП) Павла як підозрюваного

17:34 04.04.2023
Хмельницька облрада заборонила діяльність УПЦ (МП) на території області

Хмельницька облрада заборонила діяльність УПЦ (МП) на території області

15:47 04.04.2023
Кам'янець-Подільська міськрада проголосувала за припинення права УПЦ (МП) на користування земельними ділянками на території громади

Кам'янець-Подільська міськрада проголосувала за припинення права УПЦ (МП) на користування земельними ділянками на території громади

10:19 04.04.2023
Хмельницька міськрада проголосувала за припинення права УПЦ (МП) на користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору

Хмельницька міськрада проголосувала за припинення права УПЦ (МП) на користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору

14:44 03.04.2023
Будівництво сміттєпереробного заводу в Львові планують завершити до кінця року – Садовий

Будівництво сміттєпереробного заводу в Львові планують завершити до кінця року – Садовий

20:45 02.04.2023
У Хмельницькому збори біля собору проголосували за перехід до ПЦУ

У Хмельницькому збори біля собору проголосували за перехід до ПЦУ

19:05 02.04.2023
У Хмельницькому кілька сотень людей зібралися під церквою УПЦ МП, де стався інцидент із військовим, влада закликає вирішувати конфлікт у правовому полі

У Хмельницькому кілька сотень людей зібралися під церквою УПЦ МП, де стався інцидент із військовим, влада закликає вирішувати конфлікт у правовому полі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

У Міноборони пояснили, що стоїть за формулюванням "у Бахмуті тривають бої" і як ухвалюються оперативні рішення

Серед цілей Литви на саміті НАТО - запрошення України стати членом Альянсу

"Укроборонпром" вироблятиме снаряди для танків спільно з польськими партнерами за кордоном

Про жодні переговори над головами українців не може бути мови - Дуда

ОСТАННЄ

Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

Україна отримала від ЮНІСЕФ 70 автомобілів для надання допомоги дітям

Окупанти обстріляли Оріхів і Гуляйполе Запорізької області, пошкоджено багатоповерхівки

У Дніпрі затримали священника УПЦ (МП), який розбещував своїх неповнолітніх дочок

Велика Британія планує навчити 20 тис. українських солдатів у 2023 році

Румунія тимчасово закрила в'їзд автотранспорту з України через снігопад

"Слуга народу" внесла до Київради пропозицію розірвати договір про оренду землі, наданої посольству РФ

Україна отримала від Фонду енергетичної підтримки 12 трансформаторів

Український проєкт Before the Future візьме участь у Венеційській бієнале архітектури-2023 (уточнено)

У Міноборони пояснили, що стоїть за формулюванням "у Бахмуті тривають бої" і як ухвалюються оперативні рішення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА