ДБР викрило на Львівській митниці схему поборів підприємців, які ввозили товари широкого вжитку

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили на Львівській митниці схему тотальних поборів, які стягували з підприємців, що ввозили в Україну товари широкого вжитку.

"Працівники ДБР викрили на митному посту "Яворів" Львівської митниці схему тотальних поборів з усіх невеликих підприємців, які ввозили в Україну товари широкого вжитку", - йдеться в повідомленні ДБР у четвер.

За інформацією бюро, митники - в. о. начальника відділу митного оформлення та два державні інспектори - працювали на одній зміні та вимагали гроші майже з кожного автомобіля.

"Вони встановили "таксу" від 500 до 1 тис. грн залежно від обсягу товару та місткості машини. Тим, хто відмовлявся платити, митники створювали штучні перешкоди під час оформлення при перетині кордону", - наголошується в повідомленні.

У ДБР уточнюють, що для зручності збирання грошей вони залучили цивільного, який пізніше передавав їх в. о. начальника відділу, а той у свою чергу розподіляв гроші між усіма учасниками групи.

За попередніми підрахунками, щомісячний "заробіток" митників становив щонайменше 0,5 млн грн, а сама схема існувала приблизно три роки.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів працівники ДБР вилучили понад 220 тис. грн готівкою в різних валютах.

Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

"Подано клопотання про усунення митників від виконання обов'язків та про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 1 млн грн", - зазначено в повідомленні.

Перевіряють інші зміни поста та можливу причетність інших посадових осіб митниці до зазначеної схеми.