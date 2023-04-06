Події

12:38 06.04.2023

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями сніг із дощем

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В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями сніг із дощем

Найближчої доби в Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями сніг із дощем.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у п'ятницю, 7 квітня, у північно-східних та східних областях помірні дощі, температура вночі 4-9° тепла, удень 12-17°. На Закарпатті та Прикарпатті мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, уночі на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу, удень 0-5° тепла.

На решті території без істотних опадів, лише у Дніпропетровській, Запорізькій, місцями в Київській областях невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, удень 6-11°. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в п'ятницю місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, удень 9-11°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 7 квітня найвища температура вдень (26,5°) була в 1975 році, найнижча вночі (-5,8°) у 1929 році.

У суботу, 8 квітня, в Україні часом невеликий дощ (у Карпатському регіоні невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця); у більшості південних областей без істотних опадів.

Уночі та вранці в південній частині та центральних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, удень 10-15°, у південних, східних та північно-східних областях до 17°; у західних областях вночі близько 0°, удень 8-13° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 5-10° тепла; у Карпатах уночі 3-8° морозу, удень 0-5° тепла.

У Києві в суботу часом невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, удень 12-14°.

Теги: #погода #прогноз

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