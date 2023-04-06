Комітет із нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити законопроєкт, що мінімізує бюрократію під час оформлення медичних документів військовим

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроєкт, який удосконалить процедуру оформлення документів і лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану (№9158).

Законопроєкт вносить зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України. Зміни передбачають оформлення військовослужбовцем довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) і за результатами проведення відповідного розслідування (службового або спеціального), і без його проведення. Законопроєкт також пропонує впорядкувати питання оформлення та направлення медичних та інших документів між військовими частинами та закладами охорони здоров'я.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, очікується, що ухвалення законопроєкту сприятиме розв'язанню проблем черг і зайвої бюрократії, щоб військовослужбовці, які поранені та перебувають на лікуванні, не вистоювали в чергах для отримання тієї чи іншої довідки від військово-медичної комісії.

Профільний комітет також рекомендує прийняти за основу проєкт закону про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", який передбачає можливість звільнення військовослужбовців з військової служби за наявності в них інвалідності I або II групи (№8412).

Комітет також рекомендує парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому проєкт закону про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (№8312). Законопроєкт врегульовує питання, пов'язані з примусовим відчуженням майна, зокрема корпоративних прав, під час дії правового режиму воєнного стану. Згідно із законопроєктом, управління таким майном здійснюватиме Міністерство оборони України або інший уповноважений орган за рішенням Кабінету Міністрів.