Події

08:51 06.04.2023

На Харківщині внаслідок обстрілів поранено мирного жителя, пошкоджено приватні будинки

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На Харківщині внаслідок обстрілів поранено мирного жителя, пошкоджено приватні будинки

Минулої доби обстрілів російських окупаційних військ зазнали прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під ворожими ударами перебували мирні жителі та цивільна інфраструктура в Куп'янську, Кучерівці, Дворічній, Удах, Ветеринарному, Липцях, Козачій Лопані та інших населених пунктах. Унаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватне домогосподарство, сталася пожежа. У с. Кучерівка... отримав поранення і був госпіталізований 65-річний цивільний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в с. Довгеньке внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватні будинки, у Богуславці - щонайменше 4.

 

 

 

Теги: #обстріли #харківщина

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