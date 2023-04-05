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12:00 05.04.2023

Лісовий: В освіті найбільшою проблемою є формування толерантності до корупції в процесі навчання

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Лісовий: В освіті найбільшою проблемою є формування толерантності до корупції в процесі навчання

Найбільшою проблемою в українській освіті є формування толерантності до корупції в процесі навчання, вважає міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Я постійно звертатиму увагу на те, що в освіті найбільшою проблемою є формування толерантності до корупції в процесі навчання, особливо у вищій освіті", - сказав Лісовий на заході, присвяченому презентації державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

Міністр зазначив, що в цьому контексті потрібно говорити про побутову корупцію у вищій освіті, про управління майном у закладах вищої освіти, про органи сертифікації та ліцензування.

"Але давайте дивитися в корінь. Сьогодні до закладу вищої освіти громадянин приходить за дипломом про вищу освіту, а не за знаннями... Тому корінь проблеми в реформі вищої освіти загалом, трансформації її в інструмент здобуття знань і кваліфікацій. Тоді в нас і побутова, й інша корупція у вищій освіті будуть суттєво знижені", - зазначив він.

Лісовий також заявив про важливість цифровізації освіти на всіх рівнях, зокрема у вищій освіті та освіті для іноземних студентів.

Теги: #міносвіти #лісовий

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