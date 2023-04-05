Президент Франції та голова Єврокомісії відвідають із візитом Китай, де обговорять агресію РФ проти України

Збройна агресія РФ проти України стане однією з тем обговорення на зустрічах, що відбудуться в рамках триденного державного візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Китаю, у ньому його буде супроводжувати голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

Єлисейський палац раніше ознайомлював пресу зі змістом цього візиту, з чого випливало, що війна в Україні буде в центрі обговорень із китайською владою, зазначають французькі ЗМІ.

Зі свого боку глава французької дипломатії Катрін Колонна, коментуючи кілька днів тому зміст майбутніх бесід у Китаї, зазначала, що Макрон має намір попередити китайське керівництво про важливість того, щоб Пекін "утримувався від військової підтримки" Росії.

Також повідомляється, що разом із Макроном до Китаю вирушить значна делегація керівників французьких підприємств.

За відомостями ЗМІ, найважливішими видами продукції французької економіки, які цікавлять китайську сторону, є вино і спиртні напої (Франція - перший зарубіжний постачальник Пекіна), авіація (другий постачальник після США), косметика (другий після Японії) і фармацевтика (четвертий після Німеччини, Ірландії та США).

Згідно з даними французького уряду, 2020 року в Китаї було представлено 2085 французьких підприємств, головним чином від великих промислових груп, вони надавали роботу близько 307 тис. осіб. Франція - перший європейський інвестор за кількістю підприємств у Китаї, проте перше місце за обсягом товарообігу посідає Німеччина.

Водночас, згідно з цифрами французького міністерства економіки, частка ринку, яку займає Франція в Китаї, зазнала зниження у 2022 році до 1,3% порівняно з 1,5% у 2021 році та 1,6% у 2019. За цим показником Париж значно відстає від Берліна, у якого 4,1%.

У зв'язку з цим однією з найважливіших цілей візиту французької делегації є активізація ділових зв'язків, які зазнали певної паузи в період пандемії COVID-19.

Макрон після завершення саміту ЄС 24 березня заявив, що візит до Китаю здійснить у супроводі голови ЄК.

"Я запропонував голові фон дер Ляєн супроводжувати мене частину візиту, щоб представити Пекіну єдиний (європейський) голос", - сказав Макрон на пресконференції у Брюсселі.

Офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер після цього роз'яснив журналістам, що Макрон і фон дер Ляєн разом вирушать до Китаю, але голова ЄК не братиме участі в заходах французького державного візиту. Спільною у них буде тільки тристороння зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Прессекретар при цьому наголосив на "дуже важливій" доповіді фон дер Ляєн щодо Китаю 30 березня, і, за його словами, у зв'язку з цим запрошення Макрона - вдалий привід здійснити такий візит.

Пізніше Мамер повідомив журналістам, що програма фон дер Ляєн передбачає зустріч у четвер із керівництвом торгової палати ЄС-Китай, а також представниками різних секторів європейської економіки, представлених у країні. Запланована також зустріч із прем'єром Держради КНР Лі Цяном. У другій половині дня вона разом із Макроном зустрічатиметься з Сі Цзіньпіном. Після цього відбудуться її двосторонні переговори з головою КНР.

У доповіді, на яку посилався представник ЄК, голова Єврокомісії, під час виступу в аудиторії Інституту китаєзнавства ім. Меркатора та Центру європейської політики зокрема, заявила, що позиція Китаю щодо ситуації в Україні визначить розвиток відносин ЄС із Пекіном.

"Будемо відвертими: те, як Китай і надалі ставитиметься до дій Росії в Україні, стане визначальним фактором подальших відносин між ЄС і Китаєм", - сказала фон дер Ляєн.

При цьому вона наголосила, що мета ЄС - встановити дипломатичну стабільність у відносинах з Пекіном. "Необхідно забезпечити дипломатичну стабільність і відкриту комунікацію з Китаєм. Я вважаю, що відокремлюватися від Китаю - неприйнятно, це не в інтересах Європи", - зазначила глава ЄК.