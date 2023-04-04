Міжнародні заходи цього тижня Зеленський назвав «сміливими та амбітними»

Президент України Володимир Зеленський назвав «сміливими та амбітними» міжнародні заходи, заплановані на тиждень.

«Увесь день готуємось і до міжнародних заходів, що заплановані на цей тиждень. Вони важливі, сміливі, амбітні. Як це є правилом для України», - сказав він у відеозверненні у вівторок.

Як відомо, у середу він має намір відвідати Польщу.

«Тримаємо під контролем і внутрішню ситуацію, зокрема щодо духовної незалежності. Її теж гарантуємо», - сказав він.

Він також наголосив на двох рішеннях. «США надають пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Боєприпаси для HIMARS, для ППО, для артилерії – те, що треба. Дякую, пане Президенте Байдене, дякую, Конгресе, дякую кожному американцю!» - сказав він.

Президент також наголосив на продовженні роботи, що розслідує Незалежну міжнародну комісію ООН російські злочини проти українців. "Кожен такий міжнародно-правовий крок наближає рашистів до неминучої, справедливої відповідальності ", - сказав він.