Події

23:08 04.04.2023

Зеленський провів військову нараду у спеціальному форматі

1 хв читати
Зеленський провів військову нараду у спеціальному форматі

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок військову нараду у «спеціальному форматі».

«Постійно на звʼязку із нашими командувачами, які протистоять державі-злу на полі бою. Сьогодні відбувся спеціальний формат нашої військової наради. Генерал Сирський – щодо Бахмута, Головком, керівник ГУР – щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони – щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників», - сказав він у відеозверненні у вівторок.

«Рішення вже виконуються», - наголосив Зеленський.

Теги: #зеленський #військова_нарада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:09 04.04.2023
Міжнародні заходи цього тижня Зеленський назвав «сміливими та амбітними»

Міжнародні заходи цього тижня Зеленський назвав «сміливими та амбітними»

21:06 04.04.2023
Зеленський: Цінуємо непохитну підтримку президента Байдена і всього американського народу

Зеленський: Цінуємо непохитну підтримку президента Байдена і всього американського народу

20:42 04.04.2023
Зеленський: Продовження мандата міжнародної комісії з розслідування злочинів РФ в Україні - це ще один крок до забезпечення відповідальності держави-агресора

Зеленський: Продовження мандата міжнародної комісії з розслідування злочинів РФ в Україні - це ще один крок до забезпечення відповідальності держави-агресора

16:37 04.04.2023
Зеленський і Трюдо обговорили подальші потреби України у сфері безпеки

Зеленський і Трюдо обговорили подальші потреби України у сфері безпеки

14:41 04.04.2023
Зеленський обговорив із фон дер Ляєн підготовку 11 пакета санкцій ЄС

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн підготовку 11 пакета санкцій ЄС

13:17 04.04.2023
Президентка Єврокомісії зателефонує Зеленському перед її візитом до КНР

Президентка Єврокомісії зателефонує Зеленському перед її візитом до КНР

10:58 04.04.2023
Зеленський на зустрічі з американською делегацією закликав інвестувати в Україну

Зеленський на зустрічі з американською делегацією закликав інвестувати в Україну

19:12 03.04.2023
Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи в Чернігові

Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи в Чернігові

18:51 03.04.2023
Зеленський провів на Чернігівщині зустріч із віцеканцлером Німеччини Габеком

Зеленський провів на Чернігівщині зустріч із віцеканцлером Німеччини Габеком

18:45 03.04.2023
Зеленський вручив Чернігову знак Міста-героя

Зеленський вручив Чернігову знак Міста-героя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міжнародні заходи цього тижня Зеленський назвав «сміливими та амбітними»

Надійними можуть бути лише колективні гарантії безпеки – Зеленський щодо вступу Фінляндії до НАТО

Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати, - Зеленський у зверненні до Національної асоціації губернаторів США

Росіяни скинули дві авіабомби на с. Печенюги Чернігівської області, горить будинок, даних про постраждалих наразі немає

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,6 млрд, що включає додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS

ОСТАННЄ

Надійними можуть бути лише колективні гарантії безпеки – Зеленський щодо вступу Фінляндії до НАТО

Трамп не визнав провину за 34 пунктами обвинувачень у "справі про Стормі Деніелс"

Кулеба обговорив з іспанським колегою прискорення поставок боєприпасів в Україну

У Білому домі заявили, що ситуація навколо Трампа не є пріоритетною для адміністрації США

На Великодні свята в Херсонській області буде заборонено відвідування кладовищ і проведення богослужінь під час комендантської години

Глава МЗС про постачання Україні літаків F-16: питання обговорюватиметься з політичним керівництвом країн-членів НАТО

Генсек НАТО за результатами засідання Комісії Україна-НАТО: Майбутнє України - в євроатлантичній сім'ї

Україна і Німеччина підписали заяву про енергетичне партнерство

Трамп прибув до суду, де йому висунуть понад 30 обвинувачень

Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати, - Зеленський у зверненні до Національної асоціації губернаторів США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА