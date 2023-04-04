Зеленський провів військову нараду у спеціальному форматі

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок військову нараду у «спеціальному форматі».

«Постійно на звʼязку із нашими командувачами, які протистоять державі-злу на полі бою. Сьогодні відбувся спеціальний формат нашої військової наради. Генерал Сирський – щодо Бахмута, Головком, керівник ГУР – щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони – щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників», - сказав він у відеозверненні у вівторок.

«Рішення вже виконуються», - наголосив Зеленський.