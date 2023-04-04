Події

20:28 04.04.2023

На постраждалих унаслідок підтоплення територіях Донецької області буде посилено контроль якості води

1 хв читати
На постраждалих унаслідок підтоплення територіях Донецької області буде посилено контроль якості води

Донецький обласний центр контролю і профілактики хвороб перевів у режим підвищеної готовності групи швидкого реагування у зв'язку з руйнуванням дамби в районі Краматорська, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"На постраждалих унаслідок руйнування дамби територіях буде запроваджено посилений лабораторний контроль якості води", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Розгорнуто штаб із ліквідації надзвичайної ситуації, на місці працюють усі необхідні служби.

Як повідомлялося, поблизу Краматорська Донецької області близько 260 будинків на 30 вулицях опинилися в зоні підтоплення внаслідок неконтрольованого скидання води через руйнування водоскидного шлюзу. Підрозділами ДСНС врятовано 5 осіб, з яких двоє дітей віком 8 і 10 років, дві літні жінки та чоловік з інвалідністю. Загалом поліцейськими та рятувальниками евакуйовано 17 осіб.

Встановлена причина руйнування - застаріла конструкція водоскидного шлюзу.

 

 

 

Теги: #вода #моз #підтоплення #донецька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:14 04.04.2023
Держслужба з надзвичайних ситуацій евакуювала 17 людей із зони підтоплення в Донецькій області

Держслужба з надзвичайних ситуацій евакуювала 17 людей із зони підтоплення в Донецькій області

17:56 04.04.2023
У Краматорську підтоплено близько 260 будинків через руйнування водоскидного шлюзу - Донецька ОВА

У Краматорську підтоплено близько 260 будинків через руйнування водоскидного шлюзу - Донецька ОВА

08:19 04.04.2023
Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло чотири і поранено три людини

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло чотири і поранено три людини

07:15 03.04.2023
Зросла до 11 кількість постраждалих у Костянтинівці

Зросла до 11 кількість постраждалих у Костянтинівці

08:54 01.04.2023
У результаті обстрілів на Донеччині загинуло двоє і поранено трьох мирних жителів

У результаті обстрілів на Донеччині загинуло двоє і поранено трьох мирних жителів

19:05 31.03.2023
Майже всі аптеки України підключені до ЕСОЗ, перелік рецептурних препаратів не змінився - Ляшко

Майже всі аптеки України підключені до ЕСОЗ, перелік рецептурних препаратів не змінився - Ляшко

15:18 31.03.2023
Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

Рецептурні ліки з 1 квітня продаватимуть за електронним рецептом, в аптеках виник ажіотаж

08:12 30.03.2023
У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, п’ятеро – поранено

У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, п’ятеро – поранено

08:50 29.03.2023
Ткаченко обговорив із головою Донецької ОВА збільшення присутності українських культурних діячів в області та постачання книжок у регіон

Ткаченко обговорив із головою Донецької ОВА збільшення присутності українських культурних діячів в області та постачання книжок у регіон

08:11 29.03.2023
Окупанти продовжують обстріли міст і сіл Донецької області, за добу поранені п'ять мирних жителів - голова обладміністрації

Окупанти продовжують обстріли міст і сіл Донецької області, за добу поранені п'ять мирних жителів - голова обладміністрації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни скинули дві авіабомби на с. Печенюги Чернігівської області, горить будинок, даних про постраждалих наразі немає

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,6 млрд, що включає додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS

Примусову евакуацію дітей оголошено у 21 населеному пункті Донецької області

Генштаб: В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

У Краматорську підтоплено близько 260 будинків через руйнування водоскидного шлюзу - Донецька ОВА

ОСТАННЄ

Рада ООН з прав людини засудила депортацію Росією дітей з тимчасово окупованих територій України

Залужний розповів Міллі про ситуацію на лінії фронту: ситуація складна, але контрольована

Росіяни скинули дві авіабомби на с. Печенюги Чернігівської області, горить будинок, даних про постраждалих наразі немає

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Глави МЗС України та Великої Британії обговорили посилення контрнаступальних можливостей ЗСУ

Генштаб: окупаційна влада Старобільська заселяє російськими військовослужбовцями квартири і будинки, які тимчасово залишили українські громадяни

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,6 млрд, що включає додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS

Румунія виділить додаткові $800 тис. для зміцнення обороноздатності України

Примусову евакуацію дітей оголошено у 21 населеному пункті Донецької області

Данілов: Заяви Шойгу про передачу Білорусі комплексу "Іскандер-М" - це чистий блеф

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА