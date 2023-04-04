На постраждалих унаслідок підтоплення територіях Донецької області буде посилено контроль якості води

Донецький обласний центр контролю і профілактики хвороб перевів у режим підвищеної готовності групи швидкого реагування у зв'язку з руйнуванням дамби в районі Краматорська, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"На постраждалих унаслідок руйнування дамби територіях буде запроваджено посилений лабораторний контроль якості води", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Розгорнуто штаб із ліквідації надзвичайної ситуації, на місці працюють усі необхідні служби.

Як повідомлялося, поблизу Краматорська Донецької області близько 260 будинків на 30 вулицях опинилися в зоні підтоплення внаслідок неконтрольованого скидання води через руйнування водоскидного шлюзу. Підрозділами ДСНС врятовано 5 осіб, з яких двоє дітей віком 8 і 10 років, дві літні жінки та чоловік з інвалідністю. Загалом поліцейськими та рятувальниками евакуйовано 17 осіб.

Встановлена причина руйнування - застаріла конструкція водоскидного шлюзу.