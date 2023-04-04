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19:54 04.04.2023

Рада ООН з прав людини засудила депортацію Росією дітей з тимчасово окупованих територій України

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Рада ООН з прав людини засудила депортацію Росією дітей з тимчасово окупованих територій України

Рада ООН з прав людини на сесії у вівторок ухвалила резолюцію, де засудила порушення Росією прав людини в Україні, зокрема, депортацію дітей з тимчасово окупованих територій України.

"#HRC52 |Проєкт резолюції A/HRC/52/L.41/Rev.1 щодо ситуації з правами людини в Україні, яка виникла внаслідок російської агресії, було ухвалено", - ідеться у твіттері Ради ООН з прав людини у вівторок.

За резолюцію проголосували 28 із 47 членів Ради ООН з прав людини, ще 17 - серед яких Індія та Казахстан - утрималися, двоє - Китай та Еритрея - проголосували проти.

 

 

 

Теги: #оон #діти #депортація #засудження

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