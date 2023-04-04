Росіяни скинули дві авіабомби на с. Печенюги Чернігівської області, горить будинок, даних про постраждалих наразі немає

Російська армія здійснила авіаудар по населеному пункту в Чернігівській області - два російські Су-35 скинули на населений пункт дві бомби, горить приватний будинок і госпбудівлі, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Близько 17:31 від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, що в с. Печенюги горить приватний будинок і господарські будівлі. Як стало відомо, загоряння сталося внаслідок авіаційного удару, який здійснили два російських Су-35", - ідеться в повідомленні ОК "Північ" у телеграмі у вівторок увечері.

Як уточнюється, за попередніми даними, "винищувачі РФ скинули на населений пункт дві бомби. Про постраждалих інформації поки що не надходило".