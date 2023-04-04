ТЧХУ покращує умови проживання внутрішньо переміщеним особам у Черкаській області

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) реалізує новий проєкт для комфортнішого проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Черкаській області.

"Winterisation strategy (Стратегія підготовки до зими - ІФ-У) - проєкт для покращення санітарно-гігієнічних та соціальних умов в місцях компактного проживання ВПО в районах Черкаської області", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці.

Проєкт реалізує Черкаська обласна організація ТЧХУ та Канадський Червоний Хрест (Canadian Red Cross).

Після проведення моніторингових візитів ТЧХУ забезпечує прихистки найнеобхіднішим: ліжками, матрацами, подушками, приліжковими тумбами, постільними речами, рушниками, наборами кухонних меблів тощо. Крім того, за проєктом відбувається заміна металопластикових вікон та дверей, ремонт санітарних кімнат та облаштування пандусів. Також буде організація локацій і простору для навчання дітей шкільного віку та для проведення заходів з психосоціальної підтримки.

Наразі роботи завершуються в шести прихистках Чигиринського району. Наступні локації для реалізації проєкту обрано в Уманському та Звенигородському районах.