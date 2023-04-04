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13:41 04.04.2023

Глава МЗС Кулеба в НАТО: Будемо говорити про членство України

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Глава МЗС Кулеба в НАТО: Будемо говорити про членство України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що під час засідання Комісії Україна-НАТО він має намір говорити про членство Києва в альянсі: немає кращого стратегічного рішення для безпеки в євроатлантичному регіоні, ніж членство України в альянсі.

Про це він сказав у вівторок у Брюсселі журналістам перед початком засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбудеться в межах дводенної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

Зазначивши, що саме сьогодні альянс відзначає 74 річницю Вашингтонського договору, і цього дня членом НАТО стане Фінляндія, Кулеба сказав: "Ми щиро вітаємо нашого фінського друга зі вступом. Україна націлена досягти такої самої мети - стати повноправним членом НАТО. Це буде однією з тем нашої розмови тут, у Брюсселі - як ми можемо просуватися вперед".

Міністр переконаний, що "НАТО й Україна потрібні одне одному". "Це дуже просто. У той час, коли ми цінуємо практичну підтримку, яку ми отримуємо від альянсу, немає кращого стратегічного рішення, щоб гарантувати стратегічну безпеку в євроатлантичному регіоні, ніж членство України в альянсі", - пояснив Кулеба.

Теги: #нато #мзс #кулеба

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