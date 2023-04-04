В Україні заочно судитимуть окупаційного муфтія мусульман Криму

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя завершила досудове розслідування і скерувала до суду справу за обвинуваченням окупаційного муфтія мусульман Криму в підтримці ідей "руського міра", повідомляє прокуратура автономії.

"Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт стосовно окупаційного голови Духовного управління мусульман Криму та міста Севастополя", - йдеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, спеціальне досудове розслідування встановило, що минулого року обвинувачений почав активно закликати кримськотатарське населення півострова підтримувати дії ворога.

"Виступаючи у ряді пропагандистських ЗМІ, так званий муфтій мусульман Криму виправдовував окупацію, транслював "ідеї руського міра" та позитивно висловлювався щодо збройної агресії РФ на території України. Окрім того, обвинувачений закликав проявляти повагу до російської мови та культури заради балансу міжнаціональних відносин", - зазначено в повідомленні.

Також, як інформують у прокуратурі, окупаційний муфтій засуджував представників кримськотатарського народу, які виступають проти окупації українського півострова, а також вимушено залишили Крим після 2014 року і переїхали на материкову частину України.

За свої "старання" окупаційною владою РФ у Криму муфтій був нагороджений медаллю "За доблестный труд" та орденом "За верность долгу".

Дії обвинуваченого кваліфіковано як виправдання, визнання правомірною і заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 3 ст. 436-2 КК України) і колабораційна діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України). Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводило ГУ Нацполіції в АР Крим та Севастополі.