У РФ намагаються розвивати ПВК, альтернативні "Вагнеру" - британська розвідка

РФ, імовірно, прагне спонсорувати і розвивати альтернативні приватні військові компанії (ПВК), щоб зрештою замінити ПВК "Вагнера" в її значній бойовій ролі в Україні, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці.

"Це відбувається в контексті гучної ворожнечі між Міністерством оборони Росії та групою "Вагнера". Військове керівництво Росії, ймовірно, хоче, щоб на зміну ПВК прийшла більш контрольована ним компанія. Однак жодна відома російська ПВК наразі не наближається до розмірів і бойової потужності "Вагнера", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що РФ, імовірно, бачить подальшу корисність ПВК в Україні, оскільки вважає, що важкі втрати серед ПВК російське суспільство переноситиме краще порівняно зі звичайними військовими втратами.