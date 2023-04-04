Окупанти захопили будівлю міськадміністрації в Бахмуті, але потім її було зруйновано - ISW

Бойовики приватної військової компанії Вагнера продовжили просування в центрі Бахмута Донецької області та захопили будівлю Бахмутської міської адміністрації в ніч на 2 квітня, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 3 квітня.

"Російські сили продовжили просування 3 квітня, і на оприлюднених 3 квітня кадрах із безпілотника видно групу Вагнера і російські прапори, встановлені над уламками зруйнованої будівлі адміністрації", - йдеться у зведенні.

Водночас повідомляється, що українські війська залишаються в західній частині міста.

"Група Вагнера, ймовірно, продовжить спроби зміцнити контроль над центральною частиною Бахмута і спробує просунутися на захід через густі міські райони в напрямку Хромового", - зазначають аналітики.

За даними ISW, окрім Бахмута, в понеділок російські сили продовжували наземні атаки в Авдіївці та на заході Донецької області. Також окупанти провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна Луганської області.

"Російські офіційні особи, ймовірно, як і раніше, занепокоєні потенційною українською загрозою Криму на тлі тривалих фортифікаційних і логістичних зусиль", - повідомляють аналітики.

3 квітня російські джерела повідомили, що підрозділи ВДВ РФ уперше отримали термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, йдеться в повідомленні.

У РФ також продовжують вилучати паспорти високопоставлених чиновників і керівників державних компаній, щоб обмежити виїзд із РФ. "Співробітники російських служб безпеки сказали державним чиновникам і співробітникам державних компаній передати свої паспорти під загрозою примусового відкликання паспортів або примусової відставки", - повідомляють в ISW.