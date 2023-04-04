Столтенберг просить країни-члени НАТО виділяти по 500 млн євро на рік для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам Альянсу виділяти по 500 млн євро на рік для Комплексного пакета допомоги Україні, повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягає на тому, щоб союзники виділяли загалом 500 млн євро ($543 млн) на рік на допомогу Україні нелетальною зброєю та іншою довгостроковою підтримкою", - ідеться в повідомленні.

Також наголошується, що Столтенберг хоче, щоб союзники збільшили внески до фонду комплексного пакета допомоги НАТО для України, який охоплює короткострокову допомогу, таку як пальне, захисне спорядження і системи захисту від безпілотників, які використовуються для протидії вторгненню Росії.

"Пакет також спрямований на надання Україні довгострокової підтримки, щоб допомогти модернізувати її збройні сили і відповідати стандартам оперативної сумісності НАТО", - повідомляє Bloomberg.