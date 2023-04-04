Події

08:11 04.04.2023

Столтенберг просить країни-члени НАТО виділяти по 500 млн євро на рік для України

1 хв читати
Столтенберг просить країни-члени НАТО виділяти по 500 млн євро на рік для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам Альянсу виділяти по 500 млн євро на рік для Комплексного пакета допомоги Україні, повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягає на тому, щоб союзники виділяли загалом 500 млн євро ($543 млн) на рік на допомогу Україні нелетальною зброєю та іншою довгостроковою підтримкою", - ідеться в повідомленні.

Також наголошується, що Столтенберг хоче, щоб союзники збільшили внески до фонду комплексного пакета допомоги НАТО для України, який охоплює короткострокову допомогу, таку як пальне, захисне спорядження і системи захисту від безпілотників, які використовуються для протидії вторгненню Росії.

"Пакет також спрямований на надання Україні довгострокової підтримки, щоб допомогти модернізувати її збройні сили і відповідати стандартам оперативної сумісності НАТО", - повідомляє Bloomberg.

 

 

 

Теги: #нато #україна #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 03.04.2023
Австралійська компанія EOS поставить українській армії до сотні систем дистанційного керування озброєнням RWS

Австралійська компанія EOS поставить українській армії до сотні систем дистанційного керування озброєнням RWS

19:06 03.04.2023
Компанія Rheinmetall AG створює в Румунії центр техобслуговування західної техніки для України

Компанія Rheinmetall AG створює в Румунії центр техобслуговування західної техніки для України

16:12 03.04.2023
Україна та Румунія 12-13 квітня проведуть Першу Чорноморську безпекову конференцію в рамках роботи Кримської платформи

Україна та Румунія 12-13 квітня проведуть Першу Чорноморську безпекову конференцію в рамках роботи Кримської платформи

15:43 03.04.2023
Столтенберг: На засіданні Комісії Україна-НАТО міністри обговорять подальшу підтримку України і схвалять розроблення багаторічної програми для Києва

Столтенберг: На засіданні Комісії Україна-НАТО міністри обговорять подальшу підтримку України і схвалять розроблення багаторічної програми для Києва

15:11 03.04.2023
Столтенберг: Щоб стати членом НАТО, Україна спочатку має залишатися суверенною державою, перемігши у війні з РФ

Столтенберг: Щоб стати членом НАТО, Україна спочатку має залишатися суверенною державою, перемігши у війні з РФ

14:56 03.04.2023
У НАТО не спостерігають змін у розпорядженні Росією своєю ядерною зброєю - Столтенберг

У НАТО не спостерігають змін у розпорядженні Росією своєю ядерною зброєю - Столтенберг

06:59 03.04.2023
ЗСУ відбили понад 70 атак на чотирьох напрямках Донецької та Луганської області

ЗСУ відбили понад 70 атак на чотирьох напрямках Донецької та Луганської області

05:06 03.04.2023
На лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів

На лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів

05:06 03.04.2023
На лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів

На лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів

03:35 03.04.2023
Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні загинуло 467 дітей унаслідок збройної агресії РФ

Ворог за добу втратив 530 одиниць особового складу, 8 танків, 3 артсистеми, РСЗВ і 15 БПЛА

Зеленський провів виїзне засідання Ставки в Чернігові, серед ключових питань - безпека на передовій, у північних регіонах і на кордоні

Зеленський провів зустріч з ексголовою Держдепу США Майком Помпео

Центр Чернігова може отримати статус Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

ОСТАННЄ

В Україні загинуло 467 дітей унаслідок збройної агресії РФ

В УПЦ (МП) сподіваються на справедливий судовий розгляд стосовно митрополита Павла

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло чотири і поранено три людини

ВМС США випробовують секретну технологію біля берегів Каліфорнії, задіяна авіаносна ударна група

Ворог за добу втратив 530 одиниць особового складу, 8 танків, 3 артсистеми, РСЗВ і 15 БПЛА

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8451 цивільного, 14156 поранено

Окупанти за добу здійснили 61 обстріл Херсонської області, одна людина загинула

Зеленський провів виїзне засідання Ставки в Чернігові, серед ключових питань - безпека на передовій, у північних регіонах і на кордоні

Зеленський провів зустріч з ексголовою Держдепу США Майком Помпео

Зеленський провів зустріч із представниками Республіканської партії США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА