Події

20:59 03.04.2023

Трамп вирушив до Нью-Йорка, де йому висунуть понад 30 обвинувачень

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Трамп вирушив до Нью-Йорка, де йому висунуть понад 30 обвинувачень

Експрезидент США Дональд Трамп у понеділок вирушив зі свого маєтку у Флориді Мар-а-Лаго до Нью-Йорка, де йому висунуть обвинувачення у "справі Стормі Деніелс", повідомляє The Hill.

За даними видання, Трамп покинув Мар-а-Лаго трохи пізніше 12:15 за місцевим часом.

Зазначається, що деякі прихильники колишнього американського лідера зібралися на вулиці поблизу маєтку, коли Трамп виїжджав звідти в місцевий аеропорт. Американські телеканали транслювали, як особистий літак Трампа з написом "TRUMP" очікує експрезидента в аеропорту.

Очікується, що колишній лідер США переночує в Трамп-тауер на П'ятій авеню. У вівторок вранці Трамп вирушить до будівлі суду. Він планує повернутися в Мар-а-Лаго після слухань, а у вівторок увечері збирається виступити перед прихильниками.

Минулого тижня американські ЗМІ повідомили, що в Нью-Йорку колегія присяжних проголосувала за висунення обвинувачень Трампу у "справі Стормі Деніелс". За даними телеканала CNN, колишньому президенту США висунуто понад 30 обвинувачень, зокрема тих, що стосуються шахрайських дій у бізнесі.

У січні 2018 року газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій стверджували, що в 2006 році Трамп нібито мав стосунки з актрисою Стормі Деніелс, а незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй $130 тис. за мовчання. Сам Трамп запевняв, що особистих стосунків із Деніелс у нього не було. The Hill зазначає, що експрезидент і його союзники неодноразово заявляли, що обвинувачення на його адресу політично мотивовані.

Із публікацій ЗМІ стало відомо, що окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг зажадав явки ексглави Білого дому для надання свідчень по суті пред'явленого йому обвинувачення.

Трамп раніше закликав своїх прихильників протестувати і "повернути наш народ", якщо йому висунуть обвинувачення.

Низка видних республіканців виступили проти судового розгляду щодо ексглави Білого дому і обвинуватили Брегга в перевищенні повноважень із політичних мотивів.

Спікер палати представників Кевін Маккарті написав у своєму твіттері, що прокурор "використовував священну систему правосуддя як зброю проти (...) Трампа".

Член нижньої палати Конгресу республіканка Марджорі Тейлор Грін зажадала оголосити імпічмент президенту Джо Байдену.

"Оголосити імпічмент Байдену (...). Тепер, коли рукавички зняті, треба притягати до відповідальності за будь-які злочини. Досить цієї нісенітниці з полюванням на відьом", - написала вона у твіттері, заявивши також, що за очільником Білого дому значиться низка підозрілих справ, які потребують розслідування.

Вона також заявила, що приєднається до Нью-Йоркського клубу молодих республіканців для "мирного протесту" у вівторок.

 

 

Теги: #сша #суд #нью_йорк #трамп

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