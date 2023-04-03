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16:36 03.04.2023

Зеленський: Можу побажати президенту РФ провести решту днів у підвалі з відром замість туалету

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Зеленський: Можу побажати президенту РФ провести решту днів у підвалі з відром замість туалету

Президент України Володимир Зеленський, відвідавши в річницю визволення в селі Ягідне (Чернігівська область) підвал місцевої школи, де катували місцевих жителів, побажав президенту РФ Володимиру Путіну провести в таких самих умовах решту його життя.

Як нагадав глава держави, у селі Ягідне до деокупації проживало близько 400 осіб.

"І 370 людей були в цьому підвалі", - сказав Зеленський під час спілкування з пресою, зазначивши, що їм довелося перенести тортури й нелюдське ставлення з боку російських окупантів.

Водночас він висловив подяку українським військовослужбовцям за звільнення населеного пункту, а також місцевим жителям, які чинили опір армії РФ.

"Крім наших воїнів, хочу подякувати всім місцевим жителям і місцевій владі, які щодня в цій окупації боролися за своє життя. Можу додати лише одне: побачивши все це, можу побажати президенту Росії провести решту своїх днів у підвалі і з відром замість туалету", - заявив він.

 

Теги: #чернігівська_область #зеленський

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