У НАТО не спостерігають змін у розпорядженні Росією своєю ядерною зброєю - Столтенберг

НАТО зберігає пильність щодо російських ядерних засобів, але поки що не бачить змін у діях РФ у тому, що стосується її ядерних озброєнь.

"Ми уважно стежимо за тим, що робить Росія. Але наразі ми ще не бачили жодних змін у її ядерному позиціонуванні, яке вимагало б від нас зміни нашого ядерного позиціонування", - сказав Столтенберг у понеділок на пресконференції в Брюсселі з нагоди майбутньої наради міністрів закордонних справ НАТО 4-5 квітня.

За його словами, альянс забезпечує стримування РФ і захист союзників по НАТО і "продовжує уважно стежити за всім тим, що робить Росія в сенсі потенційного розгортання ядерної зброї в Білорусі".

Заяву російської сторони про плани розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі Столтенберг назвав "безвідповідальною, небезпечною ядерною риторикою". Глава НАТО сказав, що вбачає в цьому кроці засіб змусити держави альянсу та його партнерів припинити допомогу Україні, й додав, що ця допомога триватиме.