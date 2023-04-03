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14:56 03.04.2023

У НАТО не спостерігають змін у розпорядженні Росією своєю ядерною зброєю - Столтенберг

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У НАТО не спостерігають змін у розпорядженні Росією своєю ядерною зброєю - Столтенберг

НАТО зберігає пильність щодо російських ядерних засобів, але поки що не бачить змін у діях РФ у тому, що стосується її ядерних озброєнь.

"Ми уважно стежимо за тим, що робить Росія. Але наразі ми ще не бачили жодних змін у її ядерному позиціонуванні, яке вимагало б від нас зміни нашого ядерного позиціонування", - сказав Столтенберг у понеділок на пресконференції в Брюсселі з нагоди майбутньої наради міністрів закордонних справ НАТО 4-5 квітня.

За його словами, альянс забезпечує стримування РФ і захист союзників по НАТО і "продовжує уважно стежити за всім тим, що робить Росія в сенсі потенційного розгортання ядерної зброї в Білорусі".

Заяву російської сторони про плани розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі Столтенберг назвав "безвідповідальною, небезпечною ядерною риторикою". Глава НАТО сказав, що вбачає в цьому кроці засіб змусити держави альянсу та його партнерів припинити допомогу Україні, й додав, що ця допомога триватиме.

Теги: #нато #ядерна_зброя

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