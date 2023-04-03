У західних областях України та на Житомирщині у вівторок збережеться холодна погода, можливий сніг

У вівторок у західних областях України та на Житомирщині збережеться холодна погода, можливий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі в цих регіонах 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла, у Карпатах уночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

На решті територій буде без істотних опадів, лише вночі на Київщині, вдень у південних, більшості центральних областей невеликий дощ; на півдні країни вночі та вранці подекуди туман, удень місцями гроза; температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°, у Криму 15-20°, у Київській, Черкаській та Одеській областях 6-11°.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах і Криму подекуди пориви 15-20 м/с.

У Києві буде хмарно, вночі невеликий дощ, удень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

У середу, 5 квітня, у західних, Житомирській і Вінницькій областях мокрий сніг, у Карпатах сніг; температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 5-10° морозу; вдень 0-5° тепла; на дорогах місцями ожеледиця.

На решті територій часом дощ, у східних областях без опадів; температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°, у північно-східних і східних областях до 18° тепла, вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві в середу часом дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла; вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 4 квітня найвища температура вдень була 21,9° С у 1990 р., найнижча вночі -6,4° С у 1931 р.