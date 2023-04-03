Події

12:44 03.04.2023

СБУ повідомила про підозру окупаційному "міністру зв'язку ДНР"

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СБУ повідомила про підозру окупаційному "міністру зв'язку ДНР"

Служба безпеки України повідомила про підозру окупаційному "міністру зв'язку ДНР", який допоміг ФСБ поставити на "прослуховування" жителів Донецька.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок зазначається, що СБУ зібрала беззаперечні докази провини ще двох керівників окупаційних органів на тимчасово захопленій частині Донецької області.

"За даними кіберфахівців СБУ, одним із зловмисників є очільник створеного агресором "міністерства зв’язку ДНР". На цій "посаді" він виконує завдання Москви щодо перелаштування місцевої телекомунікаційної галузі за російськими "стандартами", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, для цього зловмисник організував запуск підконтрольної ФСБ мобільної мережі "Фенікс" на базі захопленого обладнання українських операторів зв'язку в окупованих районах області.

"У подальшому він сприяв окупантам у примусовому "переведенні" місцевих жителів на російську телефонну мережу. Так спецслужба країни-агресора отримала доступ до персональних даних абонентів та інформації про їхній контент", - наголошують у спецслужбі.

Крім того, як зазначають у СБУ, ФСБ використовує підконтрольного телефонного оператора для поширення СМС-розсилок із дезінформацією про ситуацію на фронті та внутрішньополітичну ситуацію в регіоні.

Ще одним зловмисником, як зазначено в повідомленні, є "заступник директора" так званого унітарного підприємства "ДНР" оператора зв'язку "Фенікс".

"Саме він допоміг співробітникам ФСБ отримати повний технологічний доступ до телекомунікаційного обладнання "мобільної" компанії", - уточнюють в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Наразі вони перебувають на тимчасово окупованій території сходу України.

Тривають комплексні заходи щодо притягнення їх до відповідальності.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #сбу #міністр #днр

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