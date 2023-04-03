Події

11:39 03.04.2023

У Києві за три доби березня зафіксовано 6 температурних рекордів

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У Києві за три доби березня зафіксовано 6 температурних рекордів

Середньомісячна температура повітря березня в Києві становила 4,8°С, що на 2,3°С вище за кліматичну норму, а найтепліше було 24 числа, коли максимальна температура підвищилася до +20,0°, встановивши у такий спосіб температурний рекорд, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) ім. Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, "березень цього року в рейтингу найтепліших посів 11-ту позицію", - ідеться в повідомленні ЦГО на офіційному сайті в понеділок.

"Найхолодніше було 13 березня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -4,0°С, а найтепліше - 24 числа, коли максимальна температура підвищилась до +20,0°, встановивши у такий спосіб температурний рекорд. Протягом трьох діб, із 24 до 26 березня у Києві було зафіксовано шість рекордних показників температури повітря", - інформує ЦГО.

Починаючи з 7 березня середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С. До Києва прийшла метеорологічна весна, що на шість днів пізніше, ніж зазвичай.

Зима, яка розпочалася 17 листопада і закінчилася 6 березня, тривала 110 днів, що на два тижні перевищує середні багаторічні показники, додали в ЦГО.

Теги: #рекорд #температура #київ

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