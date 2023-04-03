Події

08:10 03.04.2023

За добу ЗС України знищили близько 610 окупантів, 7 броньованих машин і 7 артсистем

1 хв читати
За добу ЗС України знищили близько 610 окупантів, 7 броньованих машин і 7 артсистем

За добу українські військові знищили близько 610 одиниць особового складу армії агресора, 7 бойових броньованих машин і 7 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 175160 (+610) осіб ліквідовано, танків - 3619 (+1) од, бойових броньованих машин - 6993 (+7) од, артилерійських систем - 2694 (+7) од, РСЗВ - 527 (+0) од, засоби ППО - 280 (+1) од, літаків - 306 (+0) од, гелікоптерів - 291 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2262 (+13), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5553 (+16) од, спеціальна техніка - 298 (+2)", - йдеться у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:59 03.04.2023
ЗСУ відбили понад 70 атак на чотирьох напрямках Донецької та Луганської області

ЗСУ відбили понад 70 атак на чотирьох напрямках Донецької та Луганської області

13:25 02.04.2023
Британська розвідка повідомляє про загальні втрати РФ в Україні до 200 тисяч осіб

Британська розвідка повідомляє про загальні втрати РФ в Україні до 200 тисяч осіб

08:07 02.04.2023
За добу ЗС України знищили близько 560 окупантів, 2 танки

За добу ЗС України знищили близько 560 окупантів, 2 танки

08:44 01.04.2023
Ворог за добу втратив 630 одиниць особового складу, танк, вісім артсистем, по одній одиниці РСЗВ і ППО

Ворог за добу втратив 630 одиниць особового складу, танк, вісім артсистем, по одній одиниці РСЗВ і ППО

10:26 31.03.2023
РФ втратила у війні з Україною щонайменше шість радіолокаційних комплексів "Зоопарк", які буде важко відновити, - британська розвідка

РФ втратила у війні з Україною щонайменше шість радіолокаційних комплексів "Зоопарк", які буде важко відновити, - британська розвідка

08:48 31.03.2023
За добу ЗС України знищили близько 460 окупантів, 5 танків

За добу ЗС України знищили близько 460 окупантів, 5 танків

07:37 31.03.2023
ПВК "Вагнер" втратили значну кількість живої сили в Бахмуті - ISW

ПВК "Вагнер" втратили значну кількість живої сили в Бахмуті - ISW

18:29 30.03.2023
На сході України за добу відбито 47 атак російських окупантів - Генштаб ЗСУ

На сході України за добу відбито 47 атак російських окупантів - Генштаб ЗСУ

08:09 30.03.2023
За добу ЗС України знищили близько 560 окупантів, один танк

За добу ЗС України знищили близько 560 окупантів, один танк

21:03 29.03.2023
У Міноборони України повідомляють, що в деякі дні співвідношення втрат українських захисників і російських окупантів у східних областях сягає 1 до 10

У Міноборони України повідомляють, що в деякі дні співвідношення втрат українських захисників і російських окупантів у східних областях сягає 1 до 10

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський 5 квітня відвідає Варшаву

Настане день, коли останній окупант втече або буде вбитий на Донеччині, Луганщині та на півдні

Безпеку українським містам принесе тільки військова перемога України

ДТЕК: Через обстріли зупинилася одна з ТЕС холдингу

Маляр: Ситуація в Бахмуті залишається дуже напруженою, ЗС України реагують виважено і з урахуванням військової доцільності

ОСТАННЄ

Зеленський 5 квітня відвідає Варшаву

Віцеканцлер Німеччини Габек прибув до Києва - ЗМІ

Генсек Ради Європи прибула до Києва

У Київській області проводитиметься знищення вибухонебезпечних предметів, можливі звуки вибухів

У результаті ДТП на Житомирській трасі постраждало троє людей

Чинний президент Чорногорії визнав поразку в другому турі президентських виборів

У центрі окупованого Мелітополя стався вибух автомобіля

У Куп'янську в результаті ворожих обстрілів поранено жінку, пошкоджено промисловий об'єкт

Чотирирічний хлопчик із ОАЕ став наймолодшою людиною, яка опублікувала книгу

Ворог обстріляв Очаківську громаду вранці в понеділок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА