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21:09 02.04.2023

МЗС Чехії виступило за реформування Радбезу ООН

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МЗС Чехії виступило за реформування Радбезу ООН

Міністерство закордонних справ Чехії виступило за реформування Ради безпеки ООН, заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

"Я згоден із президентом України Володимиром Зеленським, що Рада безпеки ООН потребує реформування. Останнім доказом є той факт, що інститут, який має забезпечувати мир, перейшов під контроль держави, яка порушує Статут ООН і загрожує безпеці всього світу своєю варварською поведінкою", - написав він у твіттері.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив про назрілу реформу Радбезу ООН, яка покликана не допустити головування в Раді Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Ради безпеки ООН перешкоджати спробам РФ зловживати головуванням у Радбезі, яке починається 1 квітня.

 

 

 

Теги: #реформування #чехія #радбез_оон

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