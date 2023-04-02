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19:03 02.04.2023

Генштаб: ЗС України відбили понад 50 атак противника, епіцентр протистояння - Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка

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Генштаб: ЗС України відбили понад 50 атак противника, епіцентр протистояння - Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка

Збройні сили України відбили понад 50 атак противника на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, епіцентр протистояння - Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка", - йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Зазначається, що за добу підрозділи Сил оборони відбили понад 50 атак противника.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Волфине, Басівка, Рясне і Мезенівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське - Луганської.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби загарбники вели безуспішні наступальні дії в Іванівському Донецької області. Обстріляли Васюківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Орлівка, Тоненьке, Нетайлове, Красногорівка та Мір’їнка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв Побєду, Новомихайлівку, Вугледар, Пречистівку та Велику Новосілку Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалює оборонні рубежі та позиції. Обстріляв, зокрема, Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Білогір’я, Новоандріївку Запорізької області, а також Дудчани, Зміївку, Берислав, Веселе, Миколаївку, Бургунку, Антонівку Херсонської області та місто Херсон.

У зведенні також зазначають, що залишається високою ймовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України, оскільки ворог продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.

"Сьогодні російські загарбники здійснили 2 ракетних удари та провели масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по центральній частині міста Костянтинівка Донецької області. Унаслідок злочинних дій окупантів загинули та отримали поранені мирні жителі, пошкоджень зазнали дитячий дошкільний заклад, багатоповерхівки та приватні житлові будинки", - наголосили в Генштабі.

Теги: #зсу #бої

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