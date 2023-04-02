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12:48 02.04.2023

В Україні похолодає, дощитиме, на заході - мокрий сніг

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В Україні похолодає, дощитиме, на заході - мокрий сніг

У понеділок у західних областях України очікується мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

На решті територій дощі; температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°, у східних областях 7-12°, на півдні країни до 15°, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних і південних областях місцями пориви 15-20 м/с. 

У Києві 3 квітня дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 6-8°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 3 квітня найвища температура вдень була 25,0° у 1990 р., найнижча вночі -10,4° у 1931 р.

У вівторок, 4 квітня, у західній частині України мокрий сніг, вночі в північних, вдень у більшості південних і центральних областях дощ; на решті територій без суттєвих опадів.

На дорогах західної частини місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура в західних, Житомирській та Вінницькій областях уночі 0-5° морозу, у Карпатах до 10° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті територій вночі 1-6° тепла, вдень у південній та східній частинах країни 12-17°, у більшості північних та центральних областей 4-9° тепла.

У Києві 4 квітня вночі часом дощ, удень без суттєвих опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла; вдень 6-8°.

Теги: #погода #прогноз

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