Події

08:07 02.04.2023

За добу ЗС України знищили близько 560 окупантів, 2 танки

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За добу ЗС України знищили близько 560 окупантів, 2 танки

За добу українські військові знищили близько 560 одиниць особового складу армії агресора, 2 танки, 5 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 174550 (+560) осіб ліквідовано, танків - 3618 (+2) од, бойових броньованих машин - 6986 (+5) од, артилерійських систем - 2687 (+4) од, РСЗВ - 527 (+0) од, засоби ППО - 279 (+0) од, літаків - 306 (+0) од, гелікоптерів - 291 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2249 (+1), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5537 (+9) од, спеціальна техніка - 296 (+0)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

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