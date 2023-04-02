2 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 403 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 403 RUSSIAN AGRESSION

2 квітня відзначають Всесвітній день поширення знань про аутизм, Міжнародний день дитячої книги, День примирення.

В Україні - День геолога, в Індії - Камада Екадаші, в Аргентині - День ветеранів і полеглих на Мальвінській війні, День збереження тайської спадщини в Таїланді, День сандвіча з арахісовим маслом і варенням у США, День юриста в Перу.

У католиків і лютеран - Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя).

Православна церква вшановує пам'ять Фотини Самарянині, преподобних Івана, Сергія, Патрикія та інших.

2 квітня 1792 року в США було засновано Монетний двір, у 1912 - уперше в пресі було згадано слово "джаз", а в 1958 - президент США представив законопроєкт про заснування NASA.

Всесвітній день поширення інформації щодо проблем аутизму

Встановлений Генасамблеєю ООН 18 грудня 2007 року (резолюція № A/RES/62/139). Відзначається, із 2008 року, щорічно 2 квітня.

Аутизм є розладом, який виникає внаслідок порушення розвитку дозрівання синоптичних зв'язків у головному мозку організму дитини, що росте. Цей розлад характеризується вираженим і всебічним дефіцитом спілкування та соціальної взаємодії, досить обмеженими інтересами, а також діями, що часто повторюються. Гостроту цих ознак можна визначити вже у віці до трьох років. Захворювання має генетичний характер і його основні причини поки що не відомі науці, проте своєчасна реабілітація дитини з ранніх років її життя дає змогу в багатьох випадках домогтися впевнених результатів у соціальній адаптації, що сприяє більш повноцінному життю.

Історії відомо чимало яскравих особистостей, у яких спостерігалися деякі симптоми цієї непростої хвороби. Це Вінсент ван Гог, Леонардо да Вінчі, Гаррі Труман, Авраам Лінкольн, Вуді Аллен, Боб Ділан, і багато інших.

День дитячої книги

Із 1967 року за ініціативи Міжнародної ради з дитячої книжки (IBBУ) 2 квітня, у день народження великого казкаря Ганса Християна Андерсена, весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книжки, тим самим наголошує її важливу роль у формуванні духовного та інтелектуального обличчя нових поколінь Землі.

Щороку одна з національних секцій IBBУ виступає спонсором цього чудового свята і традиційно запрошує популярного письменника написати Послання до дітей усього світу та відомого художника для створення до Міжнародного дня дитячої книги свого оригінального плаката.

Ще цього дня:

1912 - Лайнер "Титанік" вийшов у море для перевірки ходових іспитів, які успішно пройшов;

1918 - Початок антибільшовицького повстання у Шостці;

1968 - У районі Зейтун, на околицях Каїра, над храмом коптів-християн люди спостерігали в небі явлення Діви Марії;

1978 - На американському телеканалі CBS розпочався показ серіалу "Даллас", який через неймовірну популярність із запланованого 5-серійного фільму переріс у кіноепопею, що тривала 13 років;

1982 - Аргентинський десант висадився на Фолклендських островах. Початок Фолклендської війни;

1989 - Центральний комітет Палестинської національної ради обрав Ясіра Арафата Президентом самопроголошеної Палестинської держави;

2007 - Президент України Віктор Ющенко підписав указ "Про розпуск Верховної Ради України" на підставі статті 90 Конституції України.

Церковне свято

Фотина Самарянка, пам'ять якої відзначають цього дня, - героїня відомого біблійного переказу, та сама жінка, у якої Ісус Христос попросив води з колодязя Якова. Познайомившись із Сином Божим, вона сповістила про прихід Месії, а пізніше стала християнкою. У 66 років Фотина прийняла мученицьку смерть - римляни кинули її в колодязь. Разом із нею постраждали два її сини та чотири сестри.

Іменини: Олександра, Василь, Віктор, Герман, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Мирон, Микита, Параскева, Світлана, Севастян, Сергій, Уляна.