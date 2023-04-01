Президент України Володимир Зеленський після підписання указів щодо санкцій у суботу заявив, що жоден із тих, хто допомагає терористам, не уникне відповідальності.

"Підписав два укази щодо санкцій проти тих, хто працює на російську агресію. Це посадовці держави-агресора, її ВПК – сотні компаній – та колаборанти. Йдеться про більш ніж 650 нових санкційних осіб. РНБО продовжить цю роботу", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"І жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору – жоден не уникне відповідальності.", - заявив Зеленський.

За його словами, "блокування спільників терору, ізоляція держави-терориста, її поразка й судові процеси – це те, що очікує всіх, хто розпочав і веде війну проти України та міжнародного порядку".

Президент України зауважив, що Швейцарія приєдналася до 10-го пакета санкцій Євросоюзу. "Це важливо, коли держави, що є нейтральними у військово-політичному сенсі, все ж займають чітку моральну позицію до російського терору, до руйнації Росією глобального порядку, заснованого на правилах", - сказав він.