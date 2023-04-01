Суд погодив примусовий привід настоятеля Києво-Печерської лаври Павла, засідання продовжиться сьогодні - УПЦ (МП)

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про примусовий привід митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя) на засідання, повідомляє пресслужба УПЦ (МП).

"Примусовий привід погодили. Засідання відбудеться о 18.30", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Раніше УПЦ (МП) повідомляла з посиланням на адвоката митрополита, що після оголошення перерви до понеділка суд перепризначив судове засідання.

Зазначалося також, що митрополит перебував у лікарні після суботнього засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялося, Служба безпеки України заявила, що зібрала обґрунтовану доказову базу про причетність митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдання і заперечення збройної агресії РФ проти України.

За даними СБУ, на підставі зібраних доказів Лебедю повідомлено про підозру за ч.1 ст.161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань) і ч.1 ст.436-2 (виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). За місцем проживання та тимчасового перебування фігуранта проводили слідчі дії.

Митрополит УПЦ (МП) Павло на судовому засіданні з обрання запобіжного заходу заявив, що це "політична справа" і він "ніколи не був на боці агресії".

На засіданні з обрання запобіжного заходу суд ухвалив рішення оголосити перерву до понеділка, 3 квітня, у зв'язку з поганим самопочуттям підозрюваного.