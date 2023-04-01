Події

19:00 01.04.2023

Ворог завдав ракетного удару по Авдіївці, обійшлося без жертв - Єрмак

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Ворог завдав ракетного удару по Авдіївці, обійшлося без жертв - Єрмак

Російські загарбники завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області, ракети влучили в інфраструктурні об'єкти, люди не постраждали, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ворог завдав ракетного авіаудару по місту Авдіївка. Перша ракета влучила в адмінбудівлю, а друга також влучила в інфраструктурний об'єкт. Люди перебували в укритті, обійшлося без жертв і постраждалих", - повідомляють у телеграм-каналі Єрмака.

 

Теги: #авдіївка #обстріли

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