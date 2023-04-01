Росіяни обстріляли Херсон і область: загинула людина, є інформація про чотирьох поранених

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм-каналі повідомив про обстріли російськими військовими Херсона і села Козацьке.

"З артилерії вдарили по місту Херсон, влучили в приватний будинок - загинула людина на вулиці. Обстріляли і село Козацьке, також влучили в приватний будинок, є поранений", - повідомляють у телеграм-каналі Єрмака.

Пізніше Офіс генерального прокурора повідомив про те, що кількість поранених зросла до чотирьох осіб.

"Ворожі снаряди влучили в житлові будинки, внаслідок чого в місті загинув чоловік. У селищі травмовано чотирьох місцевих. Остаточна кількість постраждалих уточнюється, обстріли тривають", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

За фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України) розпочато досудові розслідування.