Україна закупить у Польщі 100 БТР Rosomak - прем'єр Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував закупівлю Україною 100 бронетранспортерів польського виробництва Rosomak ("Росомаха") коштами Євросоюзу і США.

"Українська армія закупить у нас 100 "Росомах", які виробляють у Семяновицях-Шльонських. "Росомахи" - це бронетранспортери найвищого класу. Оплату за цю покупку буде здійснено з грошей ЄС і США", - написав Моравецький у твіттері в суботу.

Rosomak є ліцензійною копією фінського БТР Patria, розробленого 2001 року. Вага 22 т, чотири осі, швидкість до 100 км/год суходолом і 10 км/год водою, оснащений 30-мм гарматою Bushmaster II і куле- або гранатометом, екіпаж три людини. Використовувався у війні в Афганістані. Загалом на сьогодні випущено 670 таких БТР.