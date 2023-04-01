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13:21 01.04.2023

Україна закупить у Польщі 100 БТР Rosomak - прем'єр Моравецький

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Україна закупить у Польщі 100 БТР Rosomak - прем'єр Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував закупівлю Україною 100 бронетранспортерів польського виробництва Rosomak ("Росомаха") коштами Євросоюзу і США.

"Українська армія закупить у нас 100 "Росомах", які виробляють у Семяновицях-Шльонських. "Росомахи" - це бронетранспортери найвищого класу. Оплату за цю покупку буде здійснено з грошей ЄС і США", - написав Моравецький у твіттері в суботу.

Rosomak є ліцензійною копією фінського БТР Patria, розробленого 2001 року. Вага 22 т, чотири осі, швидкість до 100 км/год суходолом і 10 км/год водою, оснащений 30-мм гарматою Bushmaster II і куле- або гранатометом, екіпаж три людини. Використовувався у війні в Афганістані. Загалом на сьогодні випущено 670 таких БТР.

Теги: #польща #моравецький #бронетранспортери

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