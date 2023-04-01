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13:12 01.04.2023

Буча може стати місцем проведення засідань Міжнародного трибуналу щодо агресії РФ проти України - Шмигаль

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Буча може стати місцем проведення засідань Міжнародного трибуналу щодо агресії РФ проти України - Шмигаль

Місто Буча Київської області має розглядатися як один із варіантів місця проведення засідань Міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України, який судитиме тих, хто віддавав накази та виконував їх, зокрема й найвище політичне керівництво РФ.

Як повідомляє урядовий портал у суботу, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Бучанського саміту щодо притягнення РФ до відповідальності за злочини в Україні.

"Коли в 1945 році союзники обирали місце для суду над нацизмом, то зупинилися на Нюрнберзі. Бо там кувалася злочинна ідеологія. Коли ми обиратимемо майданчик для процесу, Буча має розглядатися як один із варіантів. Адже саме тут, як наголосив президент України, вперше проявилася вся злочинна сутність путінського режиму та російської окупації", - заявив Шмигаль.

За його словами РФ та її керівництво мають заплатити за скоєне зло: "Заплатити свободою, заплатити коштами, заплатити статусом країни-вигнанця".

За його словами, потрібні також потужні санкції, щоб не повторилися нові Бучі, а в РФ вичерпалися ресурси на ведення війни.

" нашим партнерам, США, Євросоюзу за 10 санкційних пакетів. Вони суттєво вплинули на можливості Кремля продовжувати бойові дії. Але потрібно більше санкцій у військовій, енергетичній, торговельній, фінансовій, ІТ галузях. Особливо в атомній енергетиці.  Треба відмовлятися від російського урану та ядерного палива. На часі також санкції на імпорт російської сталі, металопродукції, викопних мінералів, дорогоцінних металів, промислових алмазів. Механізми "цінової стелі" на російську сиру нафту та нафтопродукти довели свою ефективність. Треба максимально її знижувати. Так ми знекровимо фінансову систему агресора", - переконаний Шмигаль.

Захід відбувся під головуванням президента України Володимира Зеленського, за участю президента Молдови Маї Санду, президента Польщі Анджея Дуди, президента Литви Гітанаса Науседи, президента Естонії Алара Каріса, прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Геґера, прем'єр-міністра Словенії Роберта Голоба та прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, а також інших світових лідерів.

Теги: #буча #трибунал #шмигаль

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