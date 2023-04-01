Події

12:35 01.04.2023

Найближчі дні в Україні будуть дощовими, до понеділка похолодає

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Найближчі дні в Україні будуть дощовими, до понеділка похолодає

Дощі очікуються в більшості областей України в неділю, 2 квітня, у Карпатах із мокрим снігом, тільки у східній частині вночі без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер південно-східний, вдень у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, у східній частині та Карпатах близько 0°; вдень 7-12°, на півдні країни та Закарпатті до 15°.

У Києві 2 квітня дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 2 квітня найвищу температуру було зафіксовано на позначці +23,1°С у 2017 р., найнижчу - на позначці -8,8°С у 1931 р.

У понеділок, 3 квітня, вночі пройде помірний, у південних областях (вдень по всій Україні) невеликий дощ, на заході країни з мокрим снігом. На дорогах західної частини країни місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у південних, західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у південній та східній частинах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°; у західній частині вночі близько 0°, у Карпатах 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла; на решті територій вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Києві 3 квітня вночі помірний, удень невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7°.

Теги: #укргідрометцентр

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