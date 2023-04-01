Заяви Лукашенка про суверенітет можуть бути використані для виведення військ РФ із Білорусі після завершення вторгнення в Україну - ISW

Білоруський президент Олександр Лукашенко продовжує використовувати гучні публічні заяви, щоб представити Білорусь як суверенну державу, незважаючи на її нинішню де-факто окупацію російськими військами, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 31 березня.

"Лукашенко повторив шаблонну риторику про те, що він є рівним партнером президента Росії Володимира Путіна в захисті Росії та Білорусі, явно зображуючи Білорусь як об'єкт гібридної війни Заходу... Лукашенко, імовірно, прагне використати наратив про те, що Білорусь є цілком суверенною державою та рівним партнером Росії в Союзній державі, щоб використати інформаційні важелі для вимоги, щоб російські війська залишили Білорусь після завершення вторгнення Росії в Україну", - зазначають аналітики.

Лукашенко також заявив, що він підтримує мирні переговори "якнайшвидше" і запропонував свою допомогу як посередник, однак прессекретар Кремля Дмитро Пєсков одразу ж відкинув цю пропозицію президента Білорусі щодо припинення вогню і заявив, що Кремль не зацікавлений у серйозних переговорах.

Водночас у ISW зазначають, що Кремль може вирішити просувати наративи про припинення вогню найближчими тижнями у спробі заморозити лінію фронту в Україні через побоювання, що український контрнаступ може призвести до звільнення українськими силами більшої території.

Також повідомляється, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на заяви президента Угорщини Віктора Орбана від 31 березня про європейські дискусії, які нібито відбулися, щодо направлення миротворчих сил до України і заявив, що російські сили будуть спрямовані проти гіпотетичних миротворців. "Крім коментарів Орбана, немає жодних ознак того, що західні чиновники всерйоз обговорюють таку пропозицію. Медведєв, імовірно, використовував коментарі Орбана для створення пропозиції у вигляді солом'яної людини, щоб представити Захід як такий, що прагне до ескалації війни в Україні", - йдеться в повідомленні.

ISW також повідомляє, що президент РФ Володимир Путін 31 березня затвердив нову концепцію зовнішньої політики РФ, яка, ймовірно, спрямована на підтримку спроб Кремля просувати потенційну антизахідну коаліцію.