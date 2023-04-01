Події

10:37 01.04.2023

Окупанти в п'ятницю домоглися успіхів у районі Бахмута, проте ЗСУ також відновили свої позиції - ISW

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Окупанти в п'ятницю домоглися успіхів у районі Бахмута, проте ЗСУ також відновили свої позиції - ISW

Російські сили домоглися успіхів у районі Бахмута Донецької області в п'ятницю, українські сили також відновили позиції в районі Бахмута, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 31 березня.

Також у п'ятницю російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна в Луганській області, а в Донецькій області продовжували наступальні операції вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

"Українські удари по районах зосередження російських військ на півдні України, імовірно, змушують російські угруповання в цьому районі змінювати тактику, щоб уникнути ризику ударів", - наголошується у зведенні.

За даними ISW, російські чиновники продовжують заявляти, що в РФ не планується офіційна друга хвиля мобілізації.

 

Теги: #війна #isw

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