Окупанти в п'ятницю домоглися успіхів у районі Бахмута, проте ЗСУ також відновили свої позиції - ISW

Російські сили домоглися успіхів у районі Бахмута Донецької області в п'ятницю, українські сили також відновили позиції в районі Бахмута, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 31 березня.

Також у п'ятницю російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна в Луганській області, а в Донецькій області продовжували наступальні операції вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

"Українські удари по районах зосередження російських військ на півдні України, імовірно, змушують російські угруповання в цьому районі змінювати тактику, щоб уникнути ризику ударів", - наголошується у зведенні.

За даними ISW, російські чиновники продовжують заявляти, що в РФ не планується офіційна друга хвиля мобілізації.