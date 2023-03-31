Глава МЗС України закликає Велику Британію відмовити у візах російським і білоруським гравцям, яким "Вімблдон" дозволив брати участь у турнірі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав аморальним рішення "Вімблдону" дозволити російським і білоруським гравцям брати участь у турнірі і закликав уряд Великої Британії відмовити їм у візах.

"Рішення "Вімблдону" дозволити російським і білоруським гравцям змагатися є аморальним. Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто "Вімблдон" вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах", - написав він у твіттері у п'ятницю.