Події

16:48 31.03.2023

Глава МЗС України закликає Велику Британію відмовити у візах російським і білоруським гравцям, яким "Вімблдон" дозволив брати участь у турнірі

1 хв читати
Глава МЗС України закликає Велику Британію відмовити у візах російським і білоруським гравцям, яким "Вімблдон" дозволив брати участь у турнірі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав аморальним рішення "Вімблдону" дозволити російським і білоруським гравцям брати участь у турнірі і закликав уряд Великої Британії відмовити їм у візах.

"Рішення "Вімблдону" дозволити російським і білоруським гравцям змагатися є аморальним. Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто "Вімблдон" вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах", - написав він у твіттері у п'ятницю.

 

Теги: #мзс #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:23 30.03.2023
Глава МЗС України: Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня - невдалий жарт, РФ узурпувала це місце, Путін – воєнний злочинець

Глава МЗС України: Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня - невдалий жарт, РФ узурпувала це місце, Путін – воєнний злочинець

18:13 28.03.2023
Український народ прийме мир лише в тому разі, якщо він гарантує повне припинення російської агресії та виведення військ РФ, - глава МЗС

Український народ прийме мир лише в тому разі, якщо він гарантує повне припинення російської агресії та виведення військ РФ, - глава МЗС

18:16 27.03.2023
Свобода віросповідання не тотожна праву займатися діяльністю, що підриває національну безпеку, - МЗС України у відповідь на звіт ООН

Свобода віросповідання не тотожна праву займатися діяльністю, що підриває національну безпеку, - МЗС України у відповідь на звіт ООН

15:52 26.03.2023
МЗС України вимагає скликати Радбез ООН у відповідь на намір РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі

МЗС України вимагає скликати Радбез ООН у відповідь на намір РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі

00:18 25.03.2023
МЗС України про доповідь моніторингової місії ООН: вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії

МЗС України про доповідь моніторингової місії ООН: вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії

21:32 24.03.2023
Глава МЗС України: Не думаю, що ПАР зможе "відкрито і зухвало" проігнорувати ордер МКС на арешт Путіна

Глава МЗС України: Не думаю, що ПАР зможе "відкрито і зухвало" проігнорувати ордер МКС на арешт Путіна

20:45 24.03.2023
Очільник МЗС України підтримує ратифікацію Римського статуту, але запевнив, що перешкод для взаємодії з МКС немає

Очільник МЗС України підтримує ратифікацію Римського статуту, але запевнив, що перешкод для взаємодії з МКС немає

20:11 21.03.2023
Глава МЗС України та президент Європарламенту скоординували кроки щодо створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії

Глава МЗС України та президент Європарламенту скоординували кроки щодо створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії

12:44 21.03.2023
Глава МЗС Естонії взяв участь у засіданні ВР - нардеп Гончаренко

Глава МЗС Естонії взяв участь у засіданні ВР - нардеп Гончаренко

20:10 20.03.2023
У МЗС України спростували заяву Путіна про нібито постачання продукції зерновим коридором до "ситих" країн, а не до Африки

У МЗС України спростували заяву Путіна про нібито постачання продукції зерновим коридором до "ситих" країн, а не до Африки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

49 народних депутатів звернулися до КС щодо Угоди між Україною та РФ стосовно Чорноморського флоту, просять визнати її неконституційною

Суд заарештував ексдиректора з правових питань ДП "Антонов" із можливістю внесення застави

Заповідник "Києво-Печерська лавра" подав заяву до Нацполіції через перешкоджання доступу комісії Мінкультури до держмайна

Холоднокровні страти в Бучі були частиною кремлівського плану зі знищення українців - глава Єврокомісії

Буча стала місцем, яке змінило світ, - Зеленський

ОСТАННЄ

49 народних депутатів звернулися до КС щодо Угоди між Україною та РФ стосовно Чорноморського флоту, просять визнати її неконституційною

Зеленський узяв участь у церемонії підняття Державного прапора на відновленому флагштоку в Бучі та вручив міському голові почесну нагороду "Місто-герой"

Деокупація Київщини продемонструвала світу, що українці не поступляться жодним клаптиком своєї землі - Залужний

ДСНС: У Запоріжжі рятувальники вивільнили жінку з дитиною із пошкодженого внаслідок ракетного удару будинку

МКС та Офіс генпрокурора створять спільні робочі групи з розслідування воєнних злочинів

Суд заарештував ексдиректора з правових питань ДП "Антонов" із можливістю внесення застави

Окупанти обстріляли Запоріжжя та Оріхів, 4 поранених - Єрмак

Трьом харків'янам, які отримали із Запоріжжя 1,5 тонни макової соломки під виглядом комбікорму, загрожує до 12 років в'язниці - прокуратура

Заповідник "Києво-Печерська лавра" подав заяву до Нацполіції через перешкоджання доступу комісії Мінкультури до держмайна

Поліцейські викрили священнослужителя УПЦ (МП) у незаконному переправленні людей через кордон у Чернівецькій області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА