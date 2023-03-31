Прем'єр Словенії на зустрічі із Зеленським заявив про зацікавленість у відновленні Ізюму

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб, який перебуває в Києві з візитом, провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

"Словенія зацікавлена в участі в післявоєнному відновленні України. У розмові з президентом України Володимиром Зеленським Роберт Голоб зазначив, що Словенія особливо виступає за реконструкцію міста Ізюму у східній частині Харківської області", - повідомляє пресслужба словенського уряду у твіттері.

Голоб також обговорив із Зеленським просування України на шляху зближення з Європейським Союзом і НАТО.