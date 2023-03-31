Події

07:34 31.03.2023

Путін боїться направляти нових мобілізованих для участі в бойових діях в Україні

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Путін боїться направляти нових мобілізованих для участі в бойових діях в Україні

Через побоювання за стабільність свого режиму російський диктатор Володимир Путін навряд чи спрямує нещодавно мобілізованих росіян в Україну, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Використання Путіним призовників у зимово-весняний період 2022 року спровокувало соціальну напруженість у Росії, тому російський лідер навряд чи ризикне стабільністю свого режиму, направивши новобранців на передову.

Президент Росії не задіяв мобілізованих із призовних циклів весни 2022 року у відповідь на контрнаступ України у вересні 2022 року в Харківській області, а закликав резервістів, щоб стабілізувати лінію фронту.

Це рішення говорить про те, що він віддає перевагу мобілізації резервістів, а не заклику в бій - імовірно, з політичних причин, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

 

 

 

Теги: #рф #путін #побоювання

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