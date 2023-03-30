До суду скеровано справу проти двох киян, які налагодили виїзд військовозобов'язаних за кордон - прокуратура

Обвинувальний акт стосовно 27-річного чоловіка та 41-річної жінки за фактом організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України) скеровано до суду.

"Двоє киян - брат із сестрою - за грошову винагороду розробили схему переправлення за кордон чоловіків призовного віку за так званими білими квитками. Зловмисники обіцяли чоловікам, що підлягають мобілізації, допомогу у виготовленні підроблених документів - тимчасового військового посвідчення та довідок ВЛК із відомостями про непридатність до несення військової служби за станом здоров'я та виключенням із запасу. Вартість такої "послуги" зловмисники оцінювали від $5 тис. з особи", - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.