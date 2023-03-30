У 2023 році в Києві з'явиться велика рекреаційна зона і триватиме оновлення парків і скверів

У Києві 2023 року з'явиться велика рекреаційна зона, яка об'єднає парк "Наталка", набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий міст, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Роботи зі зведення пішохідного мосту та облаштування острова Оболонський – як частини великої рекреаційної зони – тривають. Сподіваюся, нашим планам нічого не завадить, і вже цього року ми презентуємо ще одну перлину зеленого Києва", - зазначив Кличко, повідомляє пресслужба мера.

Він нагадав, що на будівництво пішохідного мосту бюджетних грошей місто не залучає. Будівництво відбувається коштами меценатів і коштами Метрополії Великого Парижа. Іноземні партнери надали допомогу саме на цей проєкт.

Також цього року в столиці планують продовжити ремонтні роботи та розпочати капремонти в понад 30 скверах і парках. Зокрема, капітальний ремонт парку відпочинку між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською - навколо озера Срібний Кіл; скверу ім. Кошиця в Дарницькому районі; скверу на Контрактовій площі в Подільському районі; скверу на Володимирському проїзді в Шевченківському районі. Частковий ремонт буде здійснено в парку "Гідропарк" у Дніпровському районі.

У деяких зелених зонах облаштують доріжки з ФЕМ, велодоріжки, встановлять нові лави та урни, систему поливу, сучасне освітлення та відеоспостереження. Здійснять благоустрій територій. За необхідності встановлять спортивні майданчики з тренажерами, дитячі майданчики, майданчики для вигулу собак, громадські вбиральні.