Події

16:30 30.03.2023

На фронт передано 300 безпілотників Mavic 3T від "Армії дронів"

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На фронт передано 300 безпілотників Mavic 3T від "Армії дронів"

Триста нових безпілотних літальних апаратів DJI Mavic 3T Thermal отримали українські військові, які виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України в четвер.

"Отримали 300 нових "пташок": 160 коптерів відправили на схід, 85 - на запорізький напрямок та ще 55 - на херсонський. Безпілотники придбали завдяки спільному збору monobank, Олега Гороховського та Ігоря Лаченкова на "Армію дронів" у межах ініціативи UNITED24", - ідеться в повідомленні.

Кожен безпілотник оснащений тепловізором і камерою із зумом, що дає змогу здійснювати розвідку вночі.

За даними відомства, за 9 місяців діяльності спільного проєкту Генерального штабу Збройних сил України, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації "Армія дронів", започаткованого в межах платформи UNITED24, було придбано 3 тис. 201 безпілотник.

Теги: #фронт #дрони #mavic

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