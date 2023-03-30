В Авдіївці непоодинокими є випадки, коли люди діставали поранення дорогою до лікарні - начальник МВА

В Авдіївці (Донецька область) фіксують непоодинокі випадки, коли люди діставали поранення дорогою до лікарні, яка продовжує працювати в місті попри обстріл російських військ, повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш.

"У нас і до початку повномасштабної війни була одна лікарня в місті. Вона працює як може в цих умовах. Але щоб отримати будь-яку послугу в лікарні, потрібно йти до неї під обстрілами. На жаль, є непоодинокі випадки, коли люди йшли за пігулками або щоб зробити укол, поставити крапельницю, й діставали поранення дорогою до лікарні", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Барабаш також наголосив, що в лікарні продовжують працювати два лікарі, вісім медсестер, які намагаються допомагати людям навіть під обстрілами.

"Якщо трапляється поранення у цивільної особи, то першу допомогу надати, стабілізувати намагаються на місці. Потім відправляють до безпечніших громад Донецької області. Якщо ж людина не тяжкохвора, то її або залишають у лікарні, або відправляють додому", - пояснив начальник МВА.

Крім того, він зазначив, що "ті ліки, які є в місті, видають людям безоплатно".