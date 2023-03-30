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12:29 30.03.2023

Заступник міністра оборони України в Польщі ознайомився з навчанням українських військових і випробував танк Leopard 2

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Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк ознайомився з навчанням і тренуваннями українських військовослужбовців у Республіці Польща.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, на військових полігонах, де триває інтенсивне навчання українських танкістів і піхотинців, Павлюк відзначив надзвичайну мотивацію українських захисників опановувати новітню зброю зразків НАТО. Він також особисто випробував міць сучасного танка німецького виробництва Leopard 2.

"Цей танк справді надихає. Так кажуть й наші воїни, які отримують знання і навички управляти ним. Leopard – це грізна зброя, яка в руках навчених наших захисників, наближатиме перемогу України над окупантом", - сказав заступник міністра.

Павлюк і представники української делегації оглянули навчальні місця, тренажерні класи теорії та практики, зразки озброєння країн НАТО, поспілкувалися з українськими воїнами та закордонними інструкторами.

Перший заступник міністра оборони вручив нагороди керівникам тренувальних курсів і подякував за роботу.

Теги: #леопард #польща

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